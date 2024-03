Um ônibus da Carris pegou fogo no começo da noite desta sexta-feira (15) no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h30min, quando a corporação foi acionada. No momento havia 80 passageiros. Todos conseguiram sair ilesos do coletivo.