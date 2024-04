Na 65ª edição da Paixão de Cristo do Morro da Cruz, a intervenção de uma forte chuva impediu que o clímax da Via Crúcis acontecesse: Jesus não foi crucificado e, consequentemente, não ressuscitou — um fato inédito na história da procissão, segundo Aldacir Oliboni, que interpreta o papel há 42 anos. Realizado nesta Sexta-Feira Santa (29), no bairro Partenon, na Zona Leste da capital, o evento foi marcado pela intensidade climática.