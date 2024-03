De janeiro para fevereiro, a cesta básica de Porto Alegre ficou R$ 5,65 mais cara. Valor que não parece significativo, mas daria para garantir mais um quilo de arroz ou de açúcar ou uma caixa de leite. A alta do último mês foi de 0,71% em relação a janeiro, passando a custar R$ 796,81. Os dados constam no levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) publicado nesta quinta-feira (7).