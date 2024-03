A entrega das declarações do Imposto de Renda em 2024 começa no dia 15 de março. O período para que os contribuintes que tiveram rendimentos acima de R$ 30.639,90 em 2023 apresentem as informações à Receita Federal segue até 31 de maio. Neste mesmo dia, começam a ser pagas as restituições do imposto, para quem teve valores retidos na fonte acima do devido.