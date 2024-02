O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) emitiu, na tarde desta quarta-feira (21), o certificado de aprovação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) para a realização do Carnaval de Porto Alegre. Agora, para que o Complexo Cultural do Porto Seco receba o evento nos próximos dias, é necessário que o local seja vistoriado.