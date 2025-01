Sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, a Lei nº 14.156 , de 30 de dezembro de 2024, determina que essas lojas devem manter um registro com informações como o nome e o CPF dos clientes, endereço, número de contato, cópia (digital ou impressa do documento de identificação dele), além da marca, o modelo e o número IMEI — código de identificação dos celulares que permite o acesso às configurações do aparelho de forma remota.

A medida, que entrará em vigor 60 dias após sua publicação, se aplica a estabelecimentos com ou sem alvará específico para essas atividades. As lojas que descumprirem a nova lei estarão sujeitas a multas de até R$ 5,7 mil e podem ter o comércio ou serviço interditado em caso de segunda reincidência.

O assessor de Assuntos Governamentais do Sindilojas POA, Victor Pires, compartilha que a entidade ficou satisfeita com a publicação da nova legislação e menciona que, primeiramente, os lojistas serão notificados sobre o tema.

Nesta quarta-feira (8), a reportagem de Zero Hora entrou em contato com uma tradicional loja de conserto de celulares do bairro Floresta. A proprietária, que optou por não se identificar, não sabia da nova lei, mas disse que não impactaria no protocolo de trabalho do estabelecimento. Segundo ela, os dados dos clientes já são cadastrados para a execução do serviço.