Levantamento Notícia

Dois celulares foram levados por criminosos a cada hora em 2023 no RS, diz estudo

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam aumento de 10,1% nos roubos de celulares e redução de 2,8% nos furtos, no ano passado, em relação a 2022. Maior parte dos crimes aconteceu em via pública

30/07/2024 - 22h06min