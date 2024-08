Brasil tem aumento no número de domicílios com celular e internet, aponta IBGE; RS tem 97,6% dos lares com aparelho móvel

Nos 78,3 milhões de domicílios brasileiros, o número de telefones móveis celulares apresentou aumento, de 62,7 milhões (93,1%), em 2016, para 75,7 milhões (96,7%) em 2023. Já o número de telefones fixos caiu desde 2016, de 21,9 milhões (32,6%) para 7 milhões (9,5%). A área rural registrou percentual menor em comparação à urbana, tanto para celular (91,2% frente a 97,5%) quanto para fixo (2,8% contra 10,5%) no último ano. No Rio Grande do Sul, 4,4 milhões de lares tinham telefone (98%), sendo 4,3 milhões celulares (97,6%) e 461 mil fixos.