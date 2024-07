As plataformas de streaming entraram de vez na vida (e no orçamento) dos brasileiros, mas a oferta é tão grande que pode ser difícil escolher. O cenário fica ainda mais confuso diante das últimas mudanças nesse universo, como a fusão do Star+ com o Disney+ e a criação da Max, substituta da HBO Max. Sem falar que, em efeito manada, diversas plataformas anunciaram aumento de preço.