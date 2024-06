A série sobre as quatro amigas que compartilham a vida de solteiras, os dramas de relacionamentos amorosos e as experiências como moradoras de Nova York ganhou o público há 26 anos. Em Sex and the City (1998-2004), as personagens Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda Hobbes marcaram a história das produções televisivas e, na sequência, viraram filmes e um spin-off.