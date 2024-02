Um homem de 36 anos, natural do Equador, foi preso em flagrante suspeito de arremessar uma pedra em um carro na BR-290, na região das Ilhas, em Porto Alegre na noite dessa sexta-feira (2). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista, de 45 anos, teria relatado que ele e a esposa voltavam para casa quando o indivíduo acertou o para-brisa do carro, um Chevrolet Meriva.