A previsão de um desligamento programado de energia elétrica mobiliza empresários do ramo da gastronomia de Porto Alegre. O serviço, previsto para domingo (18) pela CEEE Equatorial, deve ocorrer no horário do almoço em parte de cinco bairros com grande concentração de restaurantes. São eles Auxiliadora, Bela Vista, Boa Vista, Moinhos de Vento e Petrópolis.