A Vidrofix Comércio de Sucatas Ldta. foi a vencedora do edital publicado pela prefeitura de Porto Alegre para instalação de 30 contêineres específicos para vidro em bairros estratégicos da cidade. A empresa dará inícios às atividades no mês de março. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (Dopa) desta quarta-feira (28).