O Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, já foi palco de várias lendas urbanas e carrega, em sua história, uma coletânea de mistérios. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que uma das "médicas" do local é uma cadelinha preta e branca de 10 anos. Batizada de Iracema Pipoca por sua dona, ela pratica o que é conhecido popularmente como "cãoterapia", auxiliando no tratamento das pessoas com transtornos mentais que moram no Residencial Terapêutico Primavera, moradia de acolhimento para ex-pacientes do HPSP, localizado na Vila São Pedro, na capital gaúcha.