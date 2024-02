Amantes dos esportes de areia tiveram programação neste sábado (17): a primeira etapa do tradicional Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia, que ocorreu no Parque Marinha do Brasil. O dia concentrou confrontos entre duplas mistas. No domingo (18) será a vez das duplas femininas e masculinas. A competição, porém, está com inscrições esgotadas.