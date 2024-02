Quem visitar o lago do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, a partir de agora verá um ambiente repaginado e terá um contato com a natureza mais agradável. A obra de revitalização do lago foi entregue à população na manhã desta quarta-feira (7). Foram 11 meses de trabalhos — um a mais do que o previsto, por causa, segundo os responsáveis, dos períodos de chuva na cidade.