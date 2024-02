A Acadêmicos de Gravataí foi a grande vencedora entre as escolas da série Ouro do Carnaval de Porto Alegre, com 239,9 pontos. Em segundo lugar, ficou a Estado Maior da Restinga, com 239,8 pontos, e, em terceiro, a Imperadores do Samba, com 239,6. Realeza ficou em décimo lugar e ano que vem desfila na série Prata.