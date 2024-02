Calor na pista e na passarela. Foi assim a primeira noite de desfiles das escolas da série Ouro do Carnaval de Porto Alegre. As arquibancadas do Complexo Cultural do Porto Seco já estavam com lotação máxima nas primeiras horas da madrugada deste sábado (24). Pelo segundo ano consecutivo, os ingressos são de graça, mas, dessa vez, distribuídos por ordem de chegada. Passaram pelo sambódromo: Copacabana, Acadêmicos de Gravataí, Imperatriz Dona Leopoldina, Fidalgos e Aristocratas e Bambas da Orgia.