A população da zona norte de Porto Alegre vai escolher, no voto, nesta terça-feira (16), quem representará esta região da cidade no Conselho do Plano Diretor – colegiado que tem a atribuição de ajudar a definir as regras de desenvolvimento urbano da Capital. A votação ocorrerá das 17h às 20h, no Vida Centro Humanístico (Baltazar de Oliveira Garcia, 2132).