Uma semana depois da tempestade do dia 16, os estragos ainda podem ser vistos nas ruas de Porto Alegre. No bairro Santa Tereza, uma árvore tipuana, de grande porte, caiu e bloqueou parte da Rua Júlio Lopes dos Santos Sobrinho. A copa destruiu o telhado de uma casa de um lado da vida. Do outro, as raízes bloquearam a entrada de uma residência.