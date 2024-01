Com auxílio da CEEE Equatorial, a prefeitura de Porto Alegre começou a retirada dos fios caídos e inativos dos postes, na manhã desta sexta-feira (12). O serviço iniciou na Rua General Lima e Silva, esquina com a Avenida Ipiranga e seguirá ao longo do dia na via em direção ao bairro Cidade Baixa.