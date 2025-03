Rompimento de adutora de água bloqueia corredor de ônibus na Avenida Assis Brasil e causa congestionamento

Obra é realizada no corredor de ônibus localizado entre as Ruas Panamá e Panamericana.

Uma obra para conserto de um rompimento de uma adutora de água bloqueia o corredor de ônibus em ambos os sentidos na Avenida Assis Brasil, o que causa congestionamento na manhã desta quarta-feira (12) no bairro Jardim Lindóia, na zona norte de Porto Alegre.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) encontrou uma fuga de água no corredor de ônibus na região entre as ruas Panamá e Panamericana ainda na terça-feira (11). As obras para conserto da adutora começaram pouco depois da meia-noite desta quarta-feira.