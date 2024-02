Sem energia elétrica há cinco dias e com problemas no abastecimento de água, moradores de Porto Alegre e Guaíba decidiram protestar para chamar atenção da concessionária de energia elétrica e das demais autoridades. Em um condomínio do bairro Santa Teresa, há 2,2 mil pessoas sem luz — são 563 famílias, que decidiram jogar galhos no meio da rua para mostrar sua indignação.