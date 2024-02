Passado o efeito mais agudo da tempestade que assolou o Rio Grande do Sul na última terça-feira (16), as empresas concessionárias calculam que 90% da energia foi restabelecida. A mesma estimativa é feita pelo govenador Eduardo Leite, que decidiu visitar as duas distribuidoras energéticas na tarde deste sábado (20), de surpresa, para checar as providências adotadas.