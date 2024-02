Moradores de Porto Alegre que possuem valores disponíveis no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão acessar o benefício devido ao decreto de situação de emergência publicado pela prefeitura. Com o reconhecimento por parte do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, uma parte dos trabalhadores está bem perto de sacar parte dos recursos.