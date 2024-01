A prefeitura de Porto Alegre, por meio do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), afirmou nesta quarta-feira (17), no Centro Integrado de Comando (Ceic), que instalará, no máximo em 15 dias, seis geradores e mais três transformadores na Estação de Tratamento de Água (ETA) Belém Novo. Uma empresa de Canoas ficará responsável por isso. O custo será de R$ 2,1 milhões.