A falta de energia elétrica em razão do temporal afeta o abastecimento de água em ao menos 80 localidades de Porto Alegre. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), esses pontos "poderão ter interrupção no abastecimento de água em razão da falta de energia elétrica". A possibilidade de desabastecimento dependerá do tempo que irá levar para que a energia elétrica seja restabelecida.