Previsto para começar na próxima segunda-feira (8) o processo de demolição do Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre, gera apreensão entre comerciantes do entorno do prédio de 19 pavimentos. Eles sentem, principalmente, falta de informações da prefeitura sobre como será o procedimento. Na quinta-feira, o Executivo começou a distribuir panfletos no local, convocando os interessados para uma coletiva de imprensa na segunda-feira pela manhã e para uma reunião na terça.