O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Porto Alegre realiza no dia 8 de janeiro de 2024 a cerimônia de diplomação dos conselheiros tutelares e suplentes eleitos no último pleito. O evento ocorre no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa (Praça Marechal Deodoro, 101), a partir das 18h.