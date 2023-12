O governo do Estado entregou a primeira etapa das ações de conservação e restauro do Palácio Piratini, nesta quarta-feira (20), em Porto Alegre. A solenidade ocorreu no salão Negrinho do Pastoreio. Entre as obras estão os 23 murais pintados pelo italiano Aldo Locatelli nas paredes e no teto dos salões Alberto Pasqualini e do próprio Negrinho do Pastoreio.