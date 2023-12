Durante o verão, com as férias do trabalho e das aulas, gaúchos correm para o litoral para aproveitar os dias livres. Já outras pessoas aproveitam o momento para ganhar dinheiro. É o caso de Jorami de Figueiredo e de Danila Pasin. O casal é conhecido no Centro Histórico, em Porto Alegre, como responsável pelo Churros do Tio Jora. Durante a alta temporada, eles se mudam para Capão da Canoa e contam que lá já venderam, em um único dia, mais de 600 churros.