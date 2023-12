Um incêndio destruiu um depósito de materiais de reciclagem no bairro Farrapos, na zona norte Porto Alegre, entre a noite desta terça e a madrugada de quarta-feira (13). Os bombeiros foram acionados por volta de 0h30min para atender a ocorrência na Rua Cinco, esquina com a Voluntários da Pátria, próximo à Arena do Grêmio.