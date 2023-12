Um bebê de cinco meses, vítima de um acidente de trânsito na manhã do último sábado (16), na Avenida Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre, teve uma piora em seu quadro de saúde nesta terça-feira (19). Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) com traumatismo craniano severo, o estado do bebê passou de grave para gravísimo, conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS).