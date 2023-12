Um bebê de cinco meses de idade está na UTI do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Porto Alegre, com traumatismo craniano severo, após ser vítima de um acidente de trânsito na zona sul da Capital no final de semana. Ele estava com familiares em um Renault Clio que colidiu contra uma árvore na Avenida Cavalhada, na manhã do último sábado (16).