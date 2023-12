Após oito dias de trabalho, os técnicos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) concluíram as obras de reparo emergencial em uma barragem situada no assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, na Região Metropolitana. Nesta sexta-feira (8), O superintendente do Incra/RS, Nelson Grasselli, participará da solenidade de entrega das obras no assentamento.