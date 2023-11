O sangradouro de uma barragem localizada em Viamão, na Região Metropolitana, rompeu na manhã desta sexta-feira (24). A área está sob responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), mas o problema foi constatado por agricultores do local. Eles avisaram a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) sobre o problema. O reparo será realizado neste sábado (25). Não há risco de o vazamento provocar nova elevação no nível do Rio Gravataí.