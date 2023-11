Técnicos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) iniciaram, neste sábado (25), as obras de reparo emergencial da barragem que fica no assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, na Região Metropolitana. Na sexta-feira (24), agricultores constataram o rompimento no sangradouro da estrutura e avisaram a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) sobre o problema.