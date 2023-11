O prefeito Sebastião Melo anunciou nesta terça-feira (21) que vai decretar situação de emergência em razão da enchente que atinge a Capital. Com o decreto, que será publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), as contratações necessárias para minimizar o impacto da cheia do Guaíba à população tornam-se mais simples.