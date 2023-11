A curva da Rua Pedro Boticário que leva para a Rua Dom João VI, no Bairro Medianeira, zona leste de Porto Alegre, faz esquina com a década de 1940. As casas com o número ímpar, entre o 273 e o 151, em direção à Avenida Oscar Pereira, foram construídas pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-RS) a partir de 1937 para serem cedidas a servidores municipais e estaduais da época.