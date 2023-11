Bombeiros estão realizando buscas a quatro crianças desaparecidas na zona leste de Porto Alegre, na região do Morro da Cruz, desde a noite desta quinta-feira (9). Conforme relato de familiares, elas saíram para brincar à tarde. Nesta sexta, a procura segue, com auxílio de cães farejadores. A Brigada Militar também está no local. Cerca de 20 bombeiros atuam nas buscas.