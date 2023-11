A terceira e última etapa da Conferência de Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre reuniu cerca de 350 pessoas entre a tarde e a noite desta quinta-feira (9), no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Durante o evento, a população teve a oportunidade de opinar a respeito das estratégias votadas para que a Capital alcance cada um dos cinco objetivos, pré-definidos nas etapas anteriores, para o futuro da cidade (veja lista no final).