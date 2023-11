A Defesa Civil de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, bloqueou por volta das 14h desta quinta-feira (16) a Estrada do Nazário, via que liga o município a Esteio e Canoas. Segundo o diretor do órgão, Vanderlei Marcos, o Arroio Sapucaia transbordou, o que impede a passagem de veículos em segurança pelo local. Ele afirma que a cheia foi ocasionada pela elevação do nível da do Rio do Sinos, onde o arroio desagua.