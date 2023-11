Depois de atingir 3m46cm na manhã dessa terça-feira (21), alagar os trechos 1 e 3 da Orla, vencer a barreira de sacos de areia e a comporta do portão 4 do Cais e invadir ruas do Quarto Distrito, o nível do Guaíba, nesta quarta-feira (22) baixou. Conforme medição da Agência Nacional das Águas (ANA), realizada no site Rede Hidrometeorológica Nacional, às 9h15min o nível no Cais Mauá era de 3m32cm.