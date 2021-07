Com honrarias Guarda de honra, velório no batalhão e cortejo: como será a despedida aos bombeiros mortos no incêndio na SSP Corpos do tenente Deroci de Almeida da Costa, 46 anos, e do sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós, 51 anos, foram localizados na noite de quarta-feira, após sete dias de buscas