Discussão do IPTU Líder de Marchezan diz que presidente da Câmara "beira a improbidade administrativa" e ela rebate: "Irresponsável" Mauro Pinheiro acusou Mônica Leal de fazer manobras para postergar decisão sobre projeto do Executivo; vereadora do PP chamou fala de calúnia e disse que colega será responsabilizado