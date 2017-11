A partir das 14h desta quinta-feira (2) até o próximo sábado, o viaduto da Scharlau, na BR-116, em São Leopoldo, ficará bloqueado para o trânsito em razão de obras no sentido Interior-Capital. A expectativa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul (Dnit/RS) é de que a liberação ocorra por volta das 20h de sábado.

Conforme a superintendência regional do departamento, o bloqueio é para a execução dos trabalhos de recuperação dos aterros de aproximação, substituição das lajes de transição e recomposição do asfalto.