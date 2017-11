O ministro Gustav Fridolin (ao fundo) pedala na companhia do embaixador sueco no Brasil, Per-Arne Hjelmborn

Um grupo de ciclistas contou com uma presença especial durante um passeio pelas ruas de Porto Alegre na manhã deste domingo. Com o objetivo de divulgar a campanha Glocal Climate Challenge e incentivar iniciativas sustentáveis, o ministro da Educação da Suécia, Gustav Fridolin, 34 anos, circulou pelos bairros Centro, Cidade Baixa, Farroupilha, Bom Fim e Independência na companhia de integrantes de movimentos como Zispoa, Mobicidade, Loop e Global Urban Development, entre outros.

Ativista da causa ambiental e porta-voz do Partido Verde, Fridolin está na cidade para participar da programação da 63ª Feira do Livro, que neste ano homenageia os países nórdicos (Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia).

A pedalada, reunindo cerca de 20 ciclistas – também estava presente o embaixador sueco no Brasil, Per-Arne Hjelmborn –, partiu da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e seguiu até o Shopping Total, passando pelo Parque da Redenção. Sobre o que pôde ver da Capital e de suas ciclovias, o ministro comentou que "ainda há desafios" e que é possível perceber um interesse em criar alternativas de locomoção.