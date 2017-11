Os motoristas que trafegam pela BR-116, em São Leopoldo, encontram congestionamento na altura do Viaduto da Scharlau , devido ao desvio que começou às 14h desta quinta-feira (4). Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), o bloqueio é para execução dos trabalhos de recuperação dos aterros de aproximação, substituição das lajes de transição e recomposição do asfalto.

No sentido Porto Alegre-Vale do Sinos, o motorista precisa desviar por dentro da cidade de São Leopoldo. Por volta das 16h desta quinta-feira (2), havia três quilômetros de lentidão. No sentido Vale do Sinos-Porto Alegre, o trânsito será desviado pela pista contrária. Como não entrou em operação, ainda não há retenção no ponto nesta tarde.