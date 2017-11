Revitalização FOTOS: de novo, conclusão das obras na orla do Guaíba é adiada As obras devem ser concluídas apenas em fevereiro de 2018, segundo o novo prazo que a prefeitura estima para encerrar o contrato com o consórcio Orla Mais, formado pelas empresas Procon, Sadenco e SH Estruturas Metálicas.