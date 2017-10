Por 19 votos a 13, a Câmara Municipal de Porto Alegre rejeitou, na tarde desta quarta-feira (25), o projeto de lei para impedir a instalação do Memorial Luiz Carlos Prestes, que tem previsão para ser inaugurado neste sábado (28) , em prédio projetado por Oscar Niemeyer na orla. A edificação que abrigará a homenagem fica na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, junto ao Anfiteatro Pôr do Sol e ao Guaíba.

De autoria do vereador Professor Wambert (Pros), o projeto destinava o espaço para o Museu da História e da Cultura do Povo Negro. Tema de polêmicas, o memorial teve em 1998 a pedra fundamental lançada, e o acordo que possibilitou a construção demorou mais uma década para ser firmado.

Amigo e fã de Prestes, Niemeyer chegou a abrigar o político em seu apartamento – o arquiteto apostou na leveza para a obra de aproximadamente 700 m² que constitui o memorial. No local, há uma linha do tempo da vida de Prestes, contada nas curvas e retas de uma parede vermelha – cor inspirada no ideário comunista. O acervo de 135 fotografias espalhadas pelo local foi cedido por Anita Leocádia Prestes, filha do político.